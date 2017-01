Norge kan by på mengder av god skogskjøring. Her har vi samlet de 10 beste, fordelt over hele landet.

Harstad

Bowlen på baksiden av skisenteret Sollifjellet er en skikkelig godbit. Perfekt helling, spredte bjørketrær og krav om skyss tilbake til heisen er stikkord. Du finner bollen hvis du ser deg rundt etter å ha gått av heisen.

Strandafjellet

Blant mange gode alternativer er Grandiosaskogen noe av det beste Stranda har å by på. Her kjører du gjennom variert bjørkeskog med både puter og bratte og mindre bratte heng, og du ender opp på veien som går ved Grandis-fabrikken. Derfra må du ha skyss tilbake til skisenteret.

Narvik

Nord-Norges råeste skianlegg er mest kjent for Mørkholla, men under heiswiren til gondolen og ned gjennom skogen under høyspentledningen er det fin skogskjøring å finne. Ganske bratt og veldig moro når forholdene er fine.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

GOD KJØRING I MIDT-NORGE: Paradisskogen i Hovden i Oppdal. Foto Tore Meirik

Oppdal

Paradisskogen i Hovden lever opp til navnet når nordvesten har stått på i Trøndelags beste skianlegg. Her er det passe bratt, glissent mellom bjørkeleggene og kjøringa er effektiv. Nås fra toppen av stolheisen Hovdenexpressen.

Sogndal

Sogndal Skisenter (Hodlekve) er det nærmeste du kommer Canada i Norge. Hodlekve er legendarisk for fantastisk putekjøring og egen puddertaxi som tar deg med tilbake til anlegget. Norges beste skogskjøring når forholda er på topp.

Sauda

Norges artigste skogsløype for voksne? Klarer du å henge på den lokale helten Tobias Bjønnes ned her, da er du frikjører i norgestoppen (og vel så det). PS! Skogsløype for voksne betyr at løypa har dropp som er for store for ungene dine.

Raudalen

Beitostølens gangster-lillebror har noe av Norges beste heisbaserte skogslinjer. På ski venstre fra Poma-heisen kan du droppe inn i bratte putelinjer i glissen skog – og komme deg kjapt opp igjen for en ny tur.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

GUMMI: Alle har kjørt Gummiskogen, og mange lurer på hvorfor. Men på dager som dette syns til og med Kaj Zackrisson at Gummiskogen er kult. Foto: Kalle Hägglund

Hemsedal

Selv om Hemsedal har brattere skogsalternativer enn Gummiskogen, så er dette likevel Norges mest kjørte offpistetur. Det er det mange gode grunner til. Stak deg ut fra toppen av stolheisen Roniheisen og ha med penger til taxi så du kommer deg tilbake.

Sundalen

Skogen bak huset og terrengparken til Andreas Håtveit er full av små bekkedaler som skaper lekre linjer – noen med både klipper og masse morsomt terreng. Noe staking mot skikjørers venstre fra toppen er påkrevd, men det er verdt det (med god margin!).

Bavallen, Voss

Bratt, tøft og beskyttet av locals. I Bavallen må du være tidlig ute når snøen har kommet, men da er det til gjengjeld bare å peke skiene nedover i retning skogen, og tøffe ting kommer din vei. Vil du være ekstra tø kan du kjøre skogsrenna ned mot Kiwi-butikken på Skulestadmo.